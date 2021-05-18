دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يؤدي مرانه الأول على ملعب جامعة بريتوريا

يؤدي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيراته لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى جنوب إفريقيا صباح اليوم، بعد رحلة استغرقت ما يقرب من 12 ساعة منذ الإقلاع من مطار القاهرة إلى الوصول لفندق الإقامة في مدينة بريتوريا.

وحقق الأهلى الفوز على صن داونز في جولة الذهاب بهدفين دون رد، وتقام مباراة العودة يوم 22 مايو الجاري في مدينة بريتوريا.

ووصلت بعثة الأهلي الى جنوب افريقيا فى السادسة صباح اليوم فى رحلة امتدت لبضع ساعات بعد أن غادرت القاهرة فى التاسعة مساء أمس فى رحلة شهدت الهبوط بمطار أسوان ساعة ترانزيت لتزويد الطائرة بالوقود .

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلى كل من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء.

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول.

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- جونيور أجايي.

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا.