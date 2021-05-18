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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أبو العرب.. الشعوب العربية تشيد بأداء وحكمة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

مصر قلب العروبة وأساس المنطقة العربية، وبدونها يختل ميزان استقرار المنطقة، ودائما تقف مصر بجانب أشقائها في كافة الدول العربية كعادتها، وذلك بسبب دور مصر المحوري والريادي في المنطقة والشرق الاوسط كله .

 

واستطاع الرئيس السيسي، بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الاستراتيجية بعيدة المدى أن يحقق الأمن والاستقرار والتنمية في مصر، ووضع حلول جذرية للقضايا الهامة في المنطقة وعلى رأسها دعم ومساندة القضية الفلسطينية .

 

ووجه مواطن فلسطيني، الشكر إلى مصر والرئيس السيسي بعد توجيهه بإرسال المساعدات الفورية للأشقاء في فلسطين، قائلا:"  نشكر المصريين وعلى رأسهم الرئيس السيسي،  والسيسي أبو العرب ولولا السيسي لتفكك العرب كلهم، ومصر وفلسطين واحد والمصريون يساندون القضية الفلسطينية  وضحوا بآلاف الشهداء للقضية الفلسطينية ".

 

وقال مواطن جزائري:"  يا مصريون ارفعوا رأسكم  وكونوا فخورين بالرئيس السيسي، الذي وضع حدا  لـ التكالب على مصر، ومصر سوف تبقى كبيرة ".


وفي تصريحات سابقة  للعديد من الشخصيات العامة والفنانين،  قال الإعلامي الكويتي محمد الملا:" ما يسعدني هو أن تكون مصر  قوية اقتصاديا وعسكريا بقيادة الرئيس السيسي ".

 

كما قالت الفنانة اللبنانية كارول سماحة:" السيسي هو المخلص ومصر أنعم عليها الله بوجود السيسي للخروج من المأزق ويارب يكون عندنا زي الرئيس السيسي في لبنان".

 

وأكد  الإعلامي جورج قرداحي، على أهمية دور مصر في المنطقة وكيفية النهوض بالدولة المصرية في كافة المجالات، قائلا:"  مصر وضعت حدا للفساد وهناك عقل مخطط  لتنمية مصر بفضل الرئيس السيسي".

 

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.

 

كما صرح الرئيس السيسي بتوجيهات مباشرة بقيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في  تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

 

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