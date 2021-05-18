دوري أبطال إفريقيا| علي معلول وسعد سمير يخوضان تدريبات منفردة بمران الأهلي

خاض سعد سمير و علي معلول، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، في بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

ويخضع على معلول للمرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي لتجهيزه للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية، التي تبدأ بشكل تدريجي، اعتبارا من غد، وفقا للموعد المحدد بالتنسيق بين الجهازين الطبي والفني.

وكان الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، أكد التئام إصابة على معلول وجاهزيته للتواجد مع الفريق خلال مواجهة نهضة بركان في بطولة كأس السوبر الإفريقية، وذلك وفقا لرؤية الجهاز الفني.

فيما يخضع سعد سمير لبرنامج تأهيلي للشفاء من الإجهاد العضلي الذي يعاني منه.

ويخوض الأهلي مرانه اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، استعدادا لمواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا التي تقام يوم السبت المقبل.

ووصلت بعثة الأهلي إلي جنوب افريقيا فى السادسة صباح اليوم فى رحلة امتدت لبضع ساعات بعد أن غادرت القاهرة فى التاسعة مساء أمس فى رحلة شهدت الهبوط بمطار أسوان ساعة ترانزيت لتزويد الطائرة بالوقود .

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلى كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- جونيور أجايي

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا