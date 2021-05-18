الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل بوقف إخلاء حي الشيخ جراح

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الثلاثاء، أن بروكسل تعمل على إيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي بثته شبكة “سكاي نيوز عربية”: “ندين إطلاق حماس للصواريخ وندعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها”.

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي يواصل جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مضيفًا أن الأولوية هي التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين والعمل على إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب بوريل عن دعمه لحق دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها، لكنه طالبها في الوقت ذاته باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني.

وتابع: “الوضع بين فلسطين وإسرائيل بحاجة إلى حل سياسي حقيقي”.

وطالب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف إخلاء حي الشيخ جراح في القدس.