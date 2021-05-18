محافظ بورسعيد يعلن التوسع في مراكز تلقى لقاح كورونا

عقد اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد اجتماعا اليوم مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة ، لمتابعة تطورات الوضع الصحى و الوبائى بالمحافظة، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة و عبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد ومدير مديرية الصحة ، وهيئة الرعاية الصحية ، والإسعاف والطب الوقائى .

استمع محافظ بورسعيد لجهود مديرية الصحة وهيئة الرعاية فيما يتعلق بسرعة تقديم الخدمة الطبية للمرضى المصابين بالفيروس ، مطمئنا على توفير كافة المستلزمات العلاجية والوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة لحماية الفرق الطبية ، وكذا استعرض جهود تلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا ، ومعدلات تردد المواطنين ،مشددا على ضرورة تكثيف الجهود و تلقى المواطنين اللقاح للحماية من تداعيات الفيروس المستجد .

وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه قد تم التوسع في عدد مراكز تلقى اللقاح بنطاق المحافظة، مشيرًا إلى أنه قد بدأ العمل بتلقي لقاح كورونا بـمركزين وهما (مستشفى النصر - ووحدة صحة المسنين ) وتم زيادة (٣ ) مواقع جديدة لتلقي اللقاح وهى ( بنك الدم - مركز طبي اول بورفواد _ ومركز الارشاد الوراثى) ليصبح إجمالي عدد المراكز على مستوى المحافظة ( ٥ مراكز ) بالإضافة إلي فرق متنقلة واضاف بان الفترة القادمة سيتم تخصيص مركز لتلقي اللقاح بغرب وجنوب بورسعيد للتيسير علي المواطنين.

وأشاد محافظ بورسعيد بدور الأطقم الطبية في تقديم الرعاية الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا بالمستشفيات وكذلك حالات العزل المنزلي.



ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ، وتوعية المواطنين ومتابعة الموقف الصحى ، نظرا لخطورة المرحلة الراهنة والتى تتطلب مزيد من الوعى لمواجهة تداعيات الموجة الثالثة من فيروس كورونا ، مشددا على توافر كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية بجميع مستشفيات المحافظة وخاصة مستشفيات العزل و تكثيف جهود الفرق الطبية .

وكان اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ،افتتح اليوم الثلاثاء مركز الإرشاد الوراثي التابع لمديرية الصحة والمضاف مؤخرا لمراكز تلقى لقاح كورونا المستجد ببورسعيد ، رافقه خلالها الدكتور أحمد حسن هاشم مدير مديرية الصحة ببورسعيد والدكتورة سارة رشدي مديرة المركز .

وأكد محافظ بورسعيد أنه فى إطار خطة المحافظة للتوسع فى مراكز إعطاء اللقاح تم تخصيص مركز الإرشاد الوراثى التابع لمديرية الصحة لتلقى لقاح كورونا المستجد ، بما يساهم فى سرعة حصول المواطنين على اللقاح والتيسير عليهم خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ، كما تفقد محافظ بورسعيد أقسام المركز ، وتأكد من جاهزيته لاستقبال المواطنين وأطلع على الإجراءات المتبعة داخل المركز لتلقى المواطنين اللقاح بسهولة واننظام .

وأشاد محافظ بورسعيد بجهود الأطقم الطبية المتواصلة لمواجهة تداعيات المرحلة الراهنة والذين يواصلون العمل ليلا ونهارا لتوفير سبل الرعاية الصحية والطبية للمرضى على أكمل وجه ، مناشدا المواطنين بسرعة الحصول على اللقاح للحفاظ على أرواحهم وتحقيق السلامة العامة والحد من انتشار الفيروس المستجد .

يذكر أن محافظة بورسعيد بالتنسيق مع وزارة الصحة خصصت مراكز أخرى للتوسع فى أماكن تلقى اللقاح للمواطنين وهى ( مركز بنك الدم _ مركز طب أول بورفؤاد ) بالإضافة لمركز وحدة المسنين بحى المناخ ، ومركز اللقاحات بمستشفى النصر ، ومركز الارشاد الوراثى التابع لمديرية الصحة ، وجارى تخصيص مركز لتلقى اللقاح بجنوب بورسعيد تيسيرا على المواطنين.

وخلال جولته الميدانية اليوم لمتابعة سير العمل فى عدد من المراكز الصحية بالمحافظة ، قام اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد ، اليوم الثلاثاء ، بتفقد سير العمل داخل مركز طب أسرة العرب .

وتفقد محافظ بورسعيد سير العمل بجميع أقسام المركز ، مشيدا بانتظام العمل داخل المركز و جهود الأطقم الطبية واطقم التمريض ، وتقديم أفضل رعاية طبية وصحية للمرضى ، لافتا أن التأمين الصحى الشامل ساهم فى إحداث طفرة فى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ، حيث شهد مركز طب أسرة العرب بداية تطبيق المنظومة الطبية وفق أحدث الإمكانيات والأجهزة الطبية ، وأطقم أطباء مدربين على أعلى مستوى .

وحرص محافظ بورسعيد على لقاء عدد من المواطنين وسؤالهم عن مستوى رضاهم حول الرعاية والخدمة الطبية المقدمة ، وقد أشاد المواطنين بالجهود المبذولة من أطقم الأطباء والتمريض داخل المركز و سرعة تلقى الخدمة العلاجية خاصة فى المرحلة الحالية التى تشهد فيروس كورونا المستجد .

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