أبطال إفريقيا| جلسة تجمع موسيماني وعبد الحفيظ في ملعب بريتوريا بمران الأهلي

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للحديث عن ترتيبات المرحلة المقبلة قبل مواجهة الفريق أمام صن داونز المقرر لها يوم السبت المقبل.

وحرص الثنائي عبد الحفيظ و موسيماني على الحديث في كافة الأمور الإدارية الخاصة بالفريق قبل مواجهة صن داونز في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلى مرانه الأول اليوم على ملعب جامعة بريتوريا، وحرص موسيماني على الحديث مع اللاعبين في بداية المران للتأكيد على العديد من الأمور الفنية، وضرورة طي صفحة مباراة الذهاب للتركيز في مباراة العودة.

وأكد موسيماني المدير الفني أن نتيجة مباراة الذهاب لا تعني أن الفريق ضمن التأهل، وأن مواجهة العودة ستكون في غاية الصعوبة على الفريقين لحسم بطاقة التأهل للدور نصف النهائي.

ووصلت بعثة الأهلي الى جنوب افريقيا فى السادسة صباح اليوم فى رحلة امتدت لبضع ساعات بعد أن غادرت القاهرة فى التاسعة مساء أمس فى رحلة شهدت الهبوط بمطار أسوان ساعة ترانزيت لتزويد الطائرة بالوقود .

قائمة الأهلي

وضمت قائمة الأهلى كلا من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي- علي لطفي- حمزء علاء

في الدفاع: رامي ربيعة- ياسر إبراهيم- بدر بانون- محمود متولي- سعد سمير- أيمن أشرف- محمود وحيد- محمد هاني- أحمد رمضان "بيكهام"- علي معلول

في الوسط: عمرو السولية- أليو ديانج- أكرم توفيق- حمدي فتحي- محمد مجدي "أفشة" – ناصر ماهر- طاهر محمد طاهر- حسين الشحات- وليد سليمان- محمود عبد المنعم "كهربا"- جونيور أجايي

في الهجوم: صلاح محسن- محمد شريف- والتر بواليا