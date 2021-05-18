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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مؤسسة حياة كريمة تؤيد مبادرة الرئيس السیسی لإعادة إعمار غزة

صدى البلد

أعلنت  مؤسسة حياة كريمة عن تأييدها الكامل ودعمها لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتقديم مصر مبلغ 0 50 مليون دولار كمبادرة مصرية مخصصة لصالح إعادة إعمار قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات
المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الأعمار.


وأكدت المؤسسة على استعدادها التام للمشاركة في تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لهذه المبادرة بالجهود المادية والمعنوية والخبرات المتحق قة من خلال خبرتها وجهودهاالتنموية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة .


وتأتي هذه المبادرة المصرية التي أطلقها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعادة إعمار غزة لتعزز الدور القيادي لمصر في المنطقة العربية التي لطالما كانت درة التاج لدول المنطقة، كما تعكس أولوية القيادة السياسية في دعم القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين .

وأكدت  أن إعمار المنطقة العربية مسؤولية مشتركة حيث تأتي تأكيدا لدعم مصر للقضية الفلسطينية العادلة والمشروعة، ول لحق الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.


وأعربت مؤسسة حياة كريمة عن فخرها واعتزازها بموقف السیيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يأتي مؤكدأ على مبدأ أن العمل هو الوسيلة التي ثبنی بها الأم م وتعمر بها المدن، وعليه تنضم مؤس سة حياة كريمة لمبادرة سيادة الرئيس لتقديم كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لصالح عملية الإعمار في قطاع غزة.


وفي إطار ذلك تدعو مؤسسة حياة كريمة كافة الجهات المصرية والإقليمية والدولية المعنية بالمضي قدما في إعمار غزة جنبا إلى جنب لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كما تدعو المؤسسة منظمات المجتمع المدني للمشاركة في دعم هذه المبادرة
الإنسانية، والتضامن من أجل توفير الاحتياجات الأساسية ل لعائلات الفلسطينية التي تضررت جراء هذا العدوان.

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