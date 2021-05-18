اقتصاد الامارات..غرفة أبوظبي تبحث التعاون مع مجلس الأعمال الروسي

بحث محمد هلال المهيري مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مقر الغرفة اليوم مع سرجوي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي - الإماراتي في روسيا والوفد المرافق له، سبل تعزيز العمل الثنائي المشترك، بما يسهم في تقوية أواصر التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال في إمارة أبوظبي وجمهورية روسيا الاتحادية الصديقة.

حضر اللقاء عبدالله غرير القبيسي، وهلال محمد الهاملي نائبي مدير عام الغرفة.

وقال المهيري إن الزيارة، تسهم في توطيد الشراكات الاستراتيجية الفاعلة بين الجانبين، واكتشاف مجالات الاستثمار المختلفة ذات الاهتمام المشترك، مثل العلوم والذكاء الاصطناعي والصحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا والطيران وغيرها.

وأكد استعداد غرفة أبوظبي لتقديم كافة التسهيلات الممكنة لرواد الأعمال والشركات الروسية للوصول إلى مستويات جديدة من التعاون الثنائي، لا سيما تنظيم لقاءات مستقبلية مع التجار والمستثمرين الإماراتيين لإطلاعهم على الفرص السانحة في جمهورية روسيا ، وبما يعود بالنفع على البلدين الصديقين.

من جانبه، أبدى سرجوي غوركوف، تطلعه بأن تسهم هذه اللقاءات المتبادلة في تحقيق المزيد من التعاون على مختلف الأصعدة وفي شتى القطاعات الاقتصادية بين رواد الأعمال في أبوظبي ونظرائهم في روسيا، إضافةً إلى الاستفادة من المزايا الاقتصادية التي توفرها روسيا باعتبارها إحدى أكثر دول العالم امتلاكاً للموارد الطبيعية والثروات المتجددة، علاوةً على القدرات العلمية والتكنولوجية الضخمة، وبما يشكل فرصة حقيقية لاستغلالها والاستثمار بها على العديد من المستويات.