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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أطباء الأسنان تثمن مبادرة الرئيس .. وتعلن عدم المشاركة في أي فعاليات تتواجد فيها دولة الاحتلال بصورة رسمية

صدى البلد

تابعت النقابة العامة لأطباء الأسنان عن كثب التطورات والأوضاع الجاريةعلى الأراضي الفلسطينية منذ بداية الأزمة.

وأكدت في بيان لها أن النقابة جزء لا يتجزا من نسيج الأمة العربية والإسلامية ، وذلك من منطلق إيمان النقابة العامة لأطباء الأسنان بالقضية الفلسطينية ودعما لروابط العروبة واتساقا مع الموقف المصري المشرف - حكومة وشعبا -الداعم للقضية الفلسطينية.

وفى هذا الاطار ثمنت النقابه العامة لأطباء الاسنان ببالغ الفخر والتقدير جهود الدولة المصرية وقرارات السيد الرئيس بإعمار غزة ودعمها بـ 500 مليون دولار وجهوده الحثيثة لرفع العبء عن الأخوة في فلسطين وتوفير كافة أوجه الدعم المادي والطبي .
ومن هذا المنطلق ودعما للموقف المصري المشرف فإن النقابة العامة لأطباء الأسنان تعلن تعليق المشاركة في أي فعاليات تشارك فيها دولة الإحتلال بصورة رسمية وتدعو جميع أطباء الأسنان لمقاطعة أي فعالية أو مؤتمر تكون دولة الإحتلال جزء منه في هذه الظروف العصيبة .
 

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