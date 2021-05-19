طوارئ في شمال سيناء لاستقبال مصابي قطاع غزة .. سيارات إسعاف وأطقم طبية لنقل المصابين

غرفة عمليات على مدار الساعة لاستقبال مصابي غزة

50 سيارة إسعاف لاستقبال المصابين من قطاع غزة

مستشفى العريش العام استقبل 3 حالات جرحى إثر العدوان الإسرائيلي على المدنيين العزل في قطاع غزة

أعلنت محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ لاستقبال مصابي قطاع غزة عند دخولهم معبر رفح البري.

وأكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حرص مصر والقيادة السياسية على الشعب الفلسطينى .. مشيرا الى توجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة أوجه الرعاية للأشقاء فى قطاع غزة عند دخولهم معبر رفح البري .

وأعلن المحافظ أثناء تفقده لسير العمل فى معبر رفح البرى أن جميع الأجهزة فى خدمة الشعب الفلسطينى من كافة الفئات ، وخاصة المصابين والجرحى جراء الاعتداءات الاسرائيلية .. مؤكدا على وجود سيارات الاسعافات المجهزة والأطقم الطبية التى تقوم بفرز الجرحى والمصابين وباقى الحالات الانسانية وتصنيفهم وتوجيههم الى أماكن العلاج والرعاية اللازمة.

وأضاف أن وزارة الصحة قامت بتجهيز 3 أنساق طبية لاستقبال الجرحى والمصابين القادمين من قطاع غزة .. منها النسق الأول : مستشفيات شمال سيناء ( العريش والشيخ زويد وبئر العبد ) لاستقبال الجرحى والمصابين وتزويدها بالكوادر الطبية واستكمال الأدوات والأجهزة الطبية والأوكسجين وأكياس الدم ، والنسق الثانى : وهو مستشفيات وزارة الصحة في مدن القناة بتجهيزها واعدادها ، والنسق الثالث : وهو المستشفيات المركزية بالقاهرة بتجهيزها وإعدادها لاستقبالهم حسب الحالة وطبقا لتوصيات الأطباء المعالجين وأساتذة الجامعات .

كما تفقد المحافظ الحجر الصحى واللجان الموجودة داخل المعبر لخدمة الفلسطينيين ، ووجه بتيسير العمل وبذل أقصى جهد لخدمة الأشقاء الفلسطينيين .



وأكد المحافظ على تواجد سيارات الاسعاف والطواقم الطبية والادارية لخدمة العابرين من المصابين والجرحى والحالات الانسانية .. حيث قامت هيئة الاسعاف المصرية بتجهيز عدد 50 سيارة ( 20 سيارة من شمال سيناء ، و 30 سيارة من المحافظات المجاورة ) .. الى جانب 50 سيارة أخرى بصفة احتياطية غرب القناة لتكون جاهزة في حالة الاحتياج اليها ، وهى مزودة بالأطباء والمسعفين والسائقين والأجهزة الطبية وغيرها .

ونوه الى تشكيل غرفة عمليات في المحافظة للتعامل مع الأزمة تحت اشراف اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، وهناك غرف عمليات أخرى بمديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى ومرفق الاسعاف على استعداد تام للتعامل مع الأزمة بالربط والتواصل مع غرفة عمليات المحافظة .

فيما أعلنت مستشفي العريش العام تحويل احد حالات الجرحي التي وصلت الي القاهرة لاستكمال علاجه وإجراء الجراحة اللازمة لإصابته بشظية في العين.

حيث تم تحويل حالة الجريح محمد محمد عبد السلام ابو الكاشف الى مستشفى معهد ناصر بالقاهرة. يرافقه والدته نسرين رمضان عبد الله.



وقد خصصت إدارة المستشفي سيارة إسعاف مجهزة لنقل الجرحي بعد اتمام عملية التنسيق لسفره علي الطريق الدولي العريش/القنطرة شرق.

يذكر أن مستشفي العريش العام استقبل ٣ حالات جرحي إثر العدوان الإسرائيلي علي المدنيين العزل في قطاع غزه.



فيما يستمر العمل في معبر رفح البري بشمال سيناء، استثنائيًا، لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين، وكذلك المسافرين من قطاع غزة الي مصر ، الي جانب ادخال المساعدات المتنوعة إلى قطاع غزة لليوم الثالث علي التوالي .



وأكد مصدر مسؤول، أن المعبر استقبل 411 فلسطينيًا، حيث وصل إلى البلاد قادمًا من قطاع غزة 401 مسافرا من الفلسطينيين والعرب والأجانب، بينما وصل الي مستشفي العريش العام 3 مصابين اثر الاعتداءات الإسرائيلية ومعهم 3 مرافقين لهم، وغادر البلاد إلى قطاع غزة 4 مسافرين .

كما تم إدخال 37 شاحنة وسيارة لنقل المساعدات الانسانية من الأدوية والمستلزمات الطبية والسوق لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزه.

يذكر أنه تم افتتاح معبر رفح البرى أعيد تشغيله أول أمس الأحد استثنائيا بتوجيهات من الرئيس السيسي لاستقبال الجرحى والمصابين والحالات الإنسانية من القطاع ولإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.





واصلت مصر إدخال قوافل المساعدات الإنسانية عن طريق معبر رفح البري ، لدعم الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ،لليوم الثالث علي التوالي ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

حيث تم إدخال 37 سيارة وشاحنة،منها 14سيارة تحمل الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية مقدمة من وزارة الصحة ، و4 سيارات تحمل مستلزمات طبية تابعة للهلال الأحمر المصري تشمل مستلزمات طبية ، الي جانب 20 شاحنة محملة بالوقود .

وقد شملت المساعدات المساعدات الطبية مستلزمات جراحية، ومستلزمات جراحات الحروق والتجميل، ومكافحة العدوى، بالإضافة إلى مستلزمات التشغيل للأقسام الداخلية والطوارئ، مستلزمات الأشعة والكسور، وآلات جراحية للعمليات الكبرى والصغرى.

بالإضافة إلى توفير ماسكات أكسجين، وأجهزة تنفس صناعي، وأجهزة تخدير، واسطوانات أكسجين ، و أدوية تخدير، مضادات حيوية، مسكنات، أدوية ومراهم للحروق، وأدوية ضغط وسكر وكلى وغيرها للأمراض المزمنة.