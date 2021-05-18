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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

من الإبرة للصاروخ.. أسعار جهاز العرائس من محلات الأزهر .. فيديو

صدى البلد

تزامناً مع موسم الأفراح، تزدحم منطقة حمام التلات بالفتيات المقبلات على الزواج، لشراء كل ما يخص جهاز العرائس، فهو أشهر أسواق منطقة الأزهر المميزة ببيع الجهاز، ويقبل عليه الناس من كل حدب وصوب، وبمختلف طبقاتهم الاجتماعية. 
 

وتقع منطقة حمام التلات في حي الجمالية، وهو سوق يجمع كل احتياجات العروس "من الإبرة وحتى الصاروخ" كما يقال، ويضم بضائع وسلع محلية ومستوردة من دول مختلفة؛ منها: تركيا وماليزيا والصين. 
 

ورصدت عدسة صدى البلد في جولة بالمنطقة، أسعار جهاز العرائس، من: مفروشات وسجاد وأدوات المطبخ، وعن إقبال المواطنين على الشراء، ومدى استقرار الأسعار مؤخراً. 
 

ومن أحدى محلات حمام التلات، أوضح سعد عادل بائع الأدوات المنزلية وأطقم جهاز العروس، أن الأسعار ارتفعت مؤخراً بشكل نسبي قبل عيد الفطر، ويعد أطقم الصيني والجرانيت من أساسيات مشتريات كل عروسة، وتبدأ اسعارهم من ألف جنيه إلى العشر آلاف جنيه، ويأتي بعد ذلك أطقم الكاسات والتي تبدأ من ٥٠ جنيها إلى ألف جنيه. 
 

وينصح كل عروسة الاقتصاد البعد عن العادات القديمة التي تلزم بشراء عدد مهول من الأدوات المنزلية، لأن ارتفاع الأسعار يتسبب بمعانة كبيرة للأسرة المصرية في هذه المرحلة. 
 

وتابعت سناء محمد، بائعة مفروشات بالسوق، أن الأسعار متنوعة وتتناسب مع كل الفئات، تبدأ أسعار حافظات السجاد من ١٥٠ جنيه لتصل إلى ٤٥٠ جنيه مع اختلاف الخامات وجهة الاستيراد، والدفايات تبدأ أسعارها من ١٠٠ جنيه ولا تتعدى ال١٨٠ جنيه، وأشارت أن أحدث الأشكال والخامات هذا العام هي: ثلاثية الأبعاد والقطيفة والموهير والفرو، ويعد الإقبال على الشراء ضعيف بعد عيد الفطر وتتوقع أن يزداد مع الوقت.

 

واختتم محمد جمال، أن أسعار الفوط والبشاكير تبدأ من ١٠٠ جنيه وتزداد حسب الخامات، وطقم الملايات يتراوح سعره من ١٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه، وأوضح أن حركة البيع والشراء بالسوق تأثرت سلباً بسبب مواعيد الغلق الجديدة مع فترة رمضان والعيد.

 

جهاز العروس أسواق الأزهر سوق حمام التلات أطقم الصيني مفروشات أسعار الأدوات المنزلية

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