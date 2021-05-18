برلماني عن تخصيص 500 مليون دولار لإعمار غزة: نفتخر بموقف القيادة المصرية

قال الدكتور ياسر الهضيبى عضو مجلس الشيوخ وأستاذ القانون الدستورى وحقوق الإنسان، أن مصر دائما تضع القضية الفلسطينية في مقدمة أولوياتها ولا تألوا جهدا في تقديم كل الدعم لأشقائنا في فلسطين مشيرا إلى أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى تخصيص مبلغ 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة خطوة تستحق كل الدعم والتقدير وكذلك الفخر بتحركات القيادة السياسية المصرية في هذا الإطار.

وأضاف "الهضيبى"، أن مصر دأبت على تقديم نموذج يحتذى به في دعم القضية الفلسطينية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على فلسطين إذ تحركت على الصعيد الدولى للضغط على إسرائيل في محاولة منها لوقف العدوان على غزة وكذلك فتحت مستشفياتها لعلاج الجرحى وقدمت حزمة عاجلة من المساعدات لأشقائنا في فلسطين.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القيادة السياسية في مصر حريصة كل الحرص على تقديم كل سبل الدعم للقضية الفلسطينية وتبذل جهودا مضنية من أجل إتمام إقامة الدولة الفلسطينية وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة متابعا: كل الفخر والاعتزاز بما قدمه الرئيس السيسى لصالح واحدة من أهم القضايا العربية على الساحة الدولية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الاخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.