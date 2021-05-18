8 منتخبات تتنافس على كأس العرب لكرة قدم الصالات

تنطلق الخميس في مصر

تنطلق الخميس القادم ، منافسات النسخة الخامسة من بطولة كأس العرب لكرة قدم الصالات، التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 إلى 30 مايو الحالي، بمشاركة منتخبات مصر وموريتانيا والبحرين والكويت والمغرب والإمارات والسعودية وجزر القمر.



وتأتي بطولة كأس العرب كأولى بطولات الاتحاد العربي لكرة القدم للموسم 2021 / 2022، حيث يحرص الاتحاد العربي على تنمية رياضة كرة قدم داخل الصالات في الوطن العربي، إذ أقيمت النسخة الأولى من البطولة في مدينة القاهرة عام 1998، بمشاركة منتخبات مصر وليبيا والمغرب والأردن والجزائر وفلسطين والسودان والصومال، وتوج ببطولتها منتخب مصر وحل المنتخب المغربي وصيفاً ثم منتخب ليبيا في المركز الثالث.



وفي عام 2005 أقيمت النسخة الثانية لبطولة كأس العرب أيضاً في العاصمة المصرية القاهرة، وشاركت فيها منتخبات مصر ولبنان والجزائر وليبيا والعراق وتونس وفلسطين والمغرب، حيث احتفظ المنتخب المصري باللقب، وحل منتخب المغرب وصيفاً أيضاً، تلاه منتخب لبنان في المركز الثالث ومنتخب ليبيا في المركز الرابع، بينما استضافت ليبيا النسخة الثالثة عام 2007، وشاركت في منافساتها منتخبات ليبيا والجزائر وتونس ولبنان والمغرب ومصر والعراق، وتوج المنتخب الليبي باللقب.



وعادت البطولة إلى مصر عام 2008 بنسختها الرابعة، وشاركت في منافساتها منتخبات مصر والأردن والجزائر والعراق وتونس وسوريا ولبنان واليمن وليبيا، وتوج أيضاً المنتخب الليبي باللقب وحل منتخب مصر في المركز الثاني ثم المنتخب الأردني في المركز الثالث.