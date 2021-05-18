برلماني: مبادرة السيسي لإعمار غزة تؤكد أن مصر تضع كل إمكانياتها لدعم فلسطين

أكد أحمد فتحي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة التضامن الأجتماعي، مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة، تعبير حقيقي عن موقف مصر الداعم والمساند الدائم للقضية الفلسطينية.

وأضاف فتحي، خلال بيان له اليوم، أن مصر تضع كل إمكانياتها لدعم الأشقاء في فلسطين والحقوق المشروعة للشعب، مؤكدًا أنها لم تدخر جهدًا على أي مستوى سواء السياسي أو الأمني في مساندة الشعب الشقيق.

وأوضح عضو مجلس النواب ، أن الدور المصري لم ولن يتوقف في دعم ومساندة القضية الفلسطينية والحفاظ على كافة حقوقه المشروعة، مؤكدا أن تحركات القيادة السياسية بمصر خلال الفترة الماضية كانت مشرف للغاية.

كما أشاد النائب أحمد فتحي، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم السودان في كافة المجالات، مؤكدا أن مصر سعت في قضية تسوية مديونيته والتخلص من ديونه المتراكمة وتخفيف أعبائه التمويلية من أجل مساعدته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح فتحي، أن الدولة المصرية حريصة دائما على تقديم دعم غير محدود لأمن واستقرار السودان في جميع المجالات، انطلاقًا من الارتباط الوثيق للأمن القومي المصري والسوداني، والروابط التاريخية التي تجمع شعبي وادي النيل.