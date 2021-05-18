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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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حسام الخولي: القيادة المصرية تقوم بدورها منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي

حسام الخولي
حسام الخولي

قال حسام الخولي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ ، إن القضية الفلسطينية في وجدان الشعب المصري والعربي والإسلامي؛ موضحا  أن الشعب كان يتقدم على القيادة السياسية ولكن الآن القيادة في مصر نفخر بها وتعمل بسرعة وتسبق العالم في مساندة حقيقية للشعب الفلسطيني.

 

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» الذي يذاع عبر قناة «صدى البلد »، أن القيادة المصرية تقوم بدورها منذ “الثانية” الأولى للعدوان في كل الأصعدة سياسيا وإنسانيا وأصبحت الأحزاب والمنظمات تحاول اللحاق بالقيادة السياسية .

 

وأكد أن حقوق الإنسان غابت عن المشهد في العدوان على الشعب الفلسطيني وتوارت منظمات حقوق الإنسان عن المشهد رغم المشاهد الصعبة في العدوان على الشعب الفلسطيني.

 

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.


وقال على هامش مباحثاته في العاصمة الفرنسية، حيث يشارك في مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الإفريقية: "إننا سنبذل كافة الجهود لحل الأزمة"، مشيرا إلى "أن الأمل موجود في التحرك الجماعي لإنهاء الصراع".

 

كما وجه الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة إعمار غزة.


كانت مصر أعلنت دعمها لقطاع غزة واستعدادها لعلاج مصابي الاعتداءات الإسرائيلية وإرسال 65 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية.

 

بدورها، أكدت وزيرة الصحة تجهيز 11 مستشفى بمحافظات شمال سيناء والإسماعيلية والقاهرة، ودعم شمال سيناء بـ 37 فريقا طبيا في مختلف التخصصات الطبية لعلاج مصابي الاعتداء الإسرائيلي.

 

ووجه الرئيس بفتح المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى والمصابين من قطاع غزة، كما أمر الحكومة بالتنسيق مع الفلسطينيين بالقطاع للوقوف على احتياجاتهم وتلبيتها، وبدأت بالفعل المساعدات تصل لمعبر رفح تمهيدا لدخولها القطاع.

 

وفتحت السلطات المصرية معبر رفح البري الأحد، حيث بدأ توافد المسافرين والطلاب والراغبين في العلاج. 

عبد الفتاح السيسي صالة التحرير الشعب الفلسطيني وزيرة الصحة حسام الخولي

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