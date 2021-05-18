مجلس الأمن الإفريقي يندد بالتدخلات الأجنبية في ليبيا

دعا مجلس السلم والأمن الإفريقي - في اجتماعه اليوم حول ليبيا - إلى تنسيق الدعم لجميع أصحاب المصلحة في ليبيا، وندد بالتدخلات الأجنبية.



وأوضح مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن، السفير بانكول أديوي، اليوم /الثلاثاء/ في الكلمة التي ألقاها (عن بُعد) نيابة عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فقي محمد، أنه شدد على توطيد الاستقرار والسلام والانتعاش الاقتصادي.



وأشار السفير أديوي - من خلال حسابه على تويتر- إلى أن مجلس السلم والأمن الإفريقي ندد بالتدخل الأجنبي، ودعا إلى خروج المرتزقة من الأراضي الليبية.



وأكد جاهزية الاتحاد الإفريقي لتقديم المساعدة الفنية إلى ليبيا في الانتخابات المزمع إجراؤها في ديسمبر 2021.

