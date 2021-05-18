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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل أشهر من الزفاف.. عروس في ورطة بعد صبغ فستانها باللون الأسود|صور

فستان
فستان

البحث عن فستان الزفاف المثالي ليس بالمهمة السهلة، وليس من المستغرب أن يستغرق الأمر شهورًا حتى تستقر العروس على ثوبها المثالي.

 

لكن يبدو أن عروسًا قد غيرت رأيها قبل ثلاثة أشهر فقط من زفافها، حيث قررت تعديل فستان زفافها الأبيض وصبغه باللون الأسود.

 

نشرت إحدى مستخدمات تيك توك وتدعى alyssajeannnn مقطع فيديو صادما لفستان زفافها، حيث قررت تغيير نمط الفستان التقليدي للعروس من الدانتيل الأبيض واستبداله بالأسود.

 

شاركت العروس مقطع فيديو خطوة بخطوة عبر تيك توك وهو تحول فستان زفافها إلى اللون الأسود، مما عرضها لهجوم شديد من قبل المستخدمين الآخرين، الذين مازحوا بأنها "فقدت عقلها".

 

وكشفت أليسا في المقطع: "قررت صبغ فستاني باللون الأسود قبل 3 أشهر فقط من زفافي"، فقد قامت العروس أولاً بتجميع محلول الصبغة الخاص بها، وخلطت معًا ثلاثة جالونات من الماء وكوبا من الخل وزجاجة صبغة.

 

بعد ذلك، قامت بغمر فستان زفافها في ماء دافئ قبل وضعه في الصبغة وتركه لينقع، مما أصاب مشاهدي الفيديو بالذعر، حيث حقق المقطع 9.5 مليون مشاهدة و600 ألف إعجاب.

 

ومازح أحدهم: "هل تخططين لتحويل [زفافك] إلى جنازة؟"، بينما علق آخر قائلًا: "لا ترتدي الأسود في حفل الزفاف إنه فأل سيئ وتمني حظًا سيئًا للزوجين (بصرف النظر عن بذلة العريس)".

images - 2021-05-18T191330.734
images - 2021-05-18T191330.734
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