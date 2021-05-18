رسميًا.. غياب إبراهيموفيتش عن قائمة السويد للمشاركة في يورو 2020

كشف يان أندرسون، المدير الفني لمنتخب السويد، قائمة منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020.

وتعد أبرز غيابات “ أحفاد الفايكنج” عن بطولة اليورو، زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، فلم يتم استدعائه بشكل رسمي للمشاركة في البطولة بعد أن أخبر مدربه بعدم تمكنه من المشاركة مع السويد، وهو ما صرح به أندرسون منذ عدة أيام.

القائمة لم تخل من الأسماء القوية، فتم استدعاء فيكتور ليندولف مدافع مانشستر يونايتد، وديجان كولوسيفسكي جناح فريق يوفنتوس، وفورسبيرج لاعب لايبزيج الألماني.

ويتواجد المنتخب السويدي في المجموعة الخامسة رفقة منتخبات إسبانيا وبولندا وسلوفاكيا.

قائمة المنتخب السويدي للمشاركة في يورو 2020

وضمت القائمة كل من: