فاطمة سليم: مبادرة إعادة إعمار غزة تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة، يؤكد أن مصر راعية ودعامة للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

وأضافت فاطمة سليم، خلال بيان له اليوم، أن الوضع في فلسطين كان سيصبح أسوأ لولا موقف الدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرة إلي أن مصر فتحت المعابر والمستشفيات المصرية، وقدمت معونات تصل إلى أرض فلسطين، فضلًا عن الدعم السياسي للقضية في كل المحافل الدولية والإقليمية.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية بمنظور إنساني، وبمنظور أخر يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أن مبادرة الرئيسي السيسي لإعمار غزة هو تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.