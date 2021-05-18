عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

فاطمة سليم: مبادرة إعادة إعمار غزة تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية

النائبة فاطمة سليم
النائبة فاطمة سليم

 

قالت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، إن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص مبلغ ٥٠٠ مليون دولار لصالح إعادة إعمار قطاع غزة ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة في عملية اعادة اعمار قطاع غزة، يؤكد أن مصر راعية ودعامة للقضية الفلسطينية منذ اليوم الأول.

 

وأضافت فاطمة سليم، خلال بيان له اليوم، أن الوضع في فلسطين كان سيصبح أسوأ لولا موقف الدولة المصرية والرئيس السيسي، مشيرة إلي أن مصر فتحت المعابر والمستشفيات المصرية، وقدمت معونات تصل إلى أرض فلسطين، فضلًا عن الدعم السياسي للقضية في كل المحافل الدولية والإقليمية.

 

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن مصر تنظر إلى القضية الفلسطينية بمنظور إنساني، وبمنظور أخر يتعلق بالأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة أن مبادرة الرئيسي السيسي لإعمار غزة هو تحرك عملي من مصر لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني.

مجلس النواب الرئيس السيسي فلسطين غزة القضية الفلسطينية

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. كيف قرر الرئيس السيسي تنفيذ عملية إعمار غزة؟

السيسي لمدير صندوق النقد الدولي: المصريون أصحاب الفضل في نجاح الإصلاح وتحقيق مؤشرات إيجابية

قصة النجاة والموت بغزة .. "رياض اشكنتنا " فلسطيني رأى موت زوجته وأطفاله ونجا هو وطفلته

حسام الخولي: القيادة المصرية تقوم بدورها منذ اللحظة الأولى للعدوان الإسرائيلي

شاهد .. كافاني يسجل أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في شباك فولهام

قبل أشهر من الزفاف.. عروس في ورطة بعد صبغ فستانها باللون الأسود|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عباس موجهًا الشكر للرئيس السيسي: كنتم السند القوي والمدافع عن حقوقنا التاريخية

معاك يا ريس.. جهات اقتصادية تثمن مبادرة السيسي لإعمار غزة ودعم السودان.. وتعلن المشاركة النقدية والعينية

وزير الدفاع في مهمة رسمية لبحث التعاون العسكري مع اليونان وقبرص

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء لوالديها

التعليم العالي توضح موقف طلاب الجامعات الخاصة والأهلية من استكمال الدراسة وموعد الامتحانات

أسعار الذهب فى مصر خلال ختام اليوم الثلاثاء 18-5-2021

نداء عاجل من المنامة لـ الدوحة بشأن قضية احتجاز الصياد البحريني

زواج المخرج مراد منير بعد 7 سنوات من وفاة فايزة كمال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كل 5 ثوان.. حقيقة تصوير هواتف آيفون مستخدميها دون إذن|صور

بـ 3 دولارات.. المتحف الأثري بمطار القاهرة يفتح أبوابه أمام الزوار ..صور

بوجاتي تستعد لطرح لافواتور نوار أغلى سيارة فى العالم .. صور

بعد حذف منشورات فلسطين.. فيسبوك تتلقى الضربة القاضية من المستخدمين.. صور

فيديو

فيديوجراف.. فرجاني ساسي يشترط 127 ألف جنيه يوميا للبقاء في الزمالك

هدد بحرق المنطقة.. كيف تصدت الشرطة لـ بلطجي الجمالية "فيديوجراف"

فيديوجراف.. مرض غامض يصيب الفنان إسلام إبراهيم

7 ملايين محضر في 5 أشهر.. اعرف عقوبة سرقة الكهرباء «فيديوجراف»

المزيد

ساحة رأي

غادة جابر تكتب: محاكم إسرائيلية تحكم لصهيون

رجب الشرنوبي يكتب: البيت «الأسود».. الراعي الرسمي للإرهاب!!!

إبراهيم عمران يكتب: مصر تنتصر للقضية الفلسطينية

دعاء عبدالقادر تكتب: أزواج لكن غرباء

د. علاء الشال يكتب: موقف مصر المشرف في أحداث فلسطين ودلالاته

عثمان المقدم يكتب: رأيتها من شرفتى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التنافس الروسى الأمريكى على السودان

مديحة عاشور

ثلاثى النجاح: يسرا وجمال العدل وسامح عبد العزيز

مني أحمد

عربية يا أرض فلسطين

بهجت العبيدي

موت الموت.. ما بعد الإنسانية

إسلام كمال

محصلة المساعى المصرية لإنقاذ الفلسطينيين

أحمد نجم

توحيد الصف قبل إقامة الدولة

ريهام مازن

موقف السيسي "الصقر" من قطاع غزة!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: ابتكار السياسات والاضطراب

اﻟﻤﺰﻳﺪ