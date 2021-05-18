سيولة مرورية في شارعي الهرم وفيصل .. فيديو

شهد شارعا الهرم وفيصل ، اليوم الأحد حالة من السيولة المرورية وسط انتشار الخدمات المرورية.

و يذكر أنه تمكنت الأجهزة الأمنية، من سحب ٥٠٧٧ رخصة خلال 24 ساعة، لعدم تركيب الملصق الإلكتروني وذلك بعد انتهاء المدة المحددة لذلك في 30 مارس الماضي.

قررت وزارة الداخلية إعادة العمل بالفترة الإضافية بوحدات تراخيص المرور على مستوى الجمهورية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 8 مساءً والمخصصة لتركيب الملصق الإلكتروني ، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 18/5/2021 للمركبات بكافة أنواعها .