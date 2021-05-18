برلماني: تصدر هاشتاج "مصر تدعم فلسطين" تريند تويتر يؤكد ريادة القاهرة

قال النائب يوسف الشاذلي وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ان مبادرة الرئيس السيسي، تخصيص 500 مليون دولار لإعادة إعمار غزة بعد الأحداث الاخيرة، مبادرة رائدة ومصر سبقت الجميع عربيا ودوليًا في دعم قطاع غزة، وفي تقدم الصفوف لدعم الشعب الفلسطيني ومؤازرته.

وأضاف الشاذلي خلال تصريحات له اليوم، أن تصدر هاشتاج مصر تدعم فلسطين تريند تويتر، على مدى الساعات الماضية وإشادة مئات الآلاف من الشباب العربي، بموقف مصر ومبادرة الرئيس السيسي لدعم فلسطين يؤكد انها ستظل منارة وأمن كل العرب.





وأوضح وكيل اتصالات النواب ان مصر ستبقى قوية داعمة للشعب الفلسطيني وفوق أنف كل الحاقدين، مؤكدا أن مبادرة مصر ستعيد الروح لقطاع غزة فور وقف إطلاق النار.

وأكد الشاذلي أن هناك سعادة مصرية وعربية، بقرار الرئيس السيسي لأنه عبر عما يجيش في صدور الجميع، وجاء كبيرا ومهيبا يليق بمصر وقيادتها الشامخة.

وشدد النائب يوسف الشاذلي، على أن التبرع لإعادة الإعمار فى غزة خلال هذا التوقيت له دلالات كبرى، تفوق كذلك دلالاته المادية، فهو رسالة واضحة بأن مصر كانت وما زالت وستكون إلى جوار الشعب الفلسطينى مؤيدة لحقه المشروع فى إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية في إطار حل الدولتين.