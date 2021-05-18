روسيا تنفي إحراز تقدم في محادثات فيينا حول النووي الإيراني

نفى مندوب روسيا لدى الوكالات الدولية، اليوم الثلاثاء، إحراز تقدم في محادثات فيينا حول الاتفاق النووي الإيراني.

ووفقًا لـ"العربية"، أكد مندوب روسيا أن هناك تقدما طفيفا في محادثات فيينا، وليس هناك أي اختراق.

وأشار إلى أن محادثات فيينا بشأن الاتفاق النووي تحتاج لوقت بسبب بعض الملفات العالقة.

وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال في وقت سابق، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني المبرم عام 2015.

وأضاف ماس على هامش اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل، الأسبوع الماضي، أن المحادثات في فيينا تستغرق وقتا طويلا لكنها تجري في أجواء طيبة، مضيفًا أن المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة".