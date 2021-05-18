شاهد .. كافاني يسجل أجمل أهداف الدوري الإنجليزي في شباك فولهام

تقدم الأوروجواياني إدينسون كافاني لفريقه مانشستر يونايتد بهدف في شباك فولهام، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

كافاني سجل الهدف في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة من أكثر من 40 ياردة، مستغلًا تقدم أريولا حارس مرمى فولهام، موقعًا على واحد من أفضل أهداف البريميرليج هذا الموسم.

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كل من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: إيرون وان بيساكا - توانزيبي - فيكتور ليندلوف - لوك شاو

خط الوسط: سكوت ماكتومناي فريد - بول بوجبا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماسون جرينوود - إدينسون كافاني

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني برصيد 70 نقطة في جدول ترتيب البريميرليج، بينما يحتل فولهام المركز الثامن عشر برصيد 27 نقطة.