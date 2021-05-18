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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية يدينان العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

نقابة المهن السينمائية
نقابة المهن السينمائية

أصدر كل من اتحاد النقابات الفنية ونقابة المهن السينمائية بيانا مشتركا، يدينان فيه العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني طوال الأيام الماضية. 

 

وإلى نص البيان.. 

يدين اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة ، العدوان الغاشم لقوات الاحتلال الاسرائيلى على الشعب الفلسطينى الذى لا يتوقف نزيف دماء ابنائه المدنيين جراء قتل الاطفال والنساء والشيوخ فى صمت فاضح من المجتمع الدولى تجاه تلك الاعتداءات الوحشية المستمرة على أصحاب الأرض ( فلسطين ) وخاصة القدس وغزة  وكذلك انتهاك حرمة المسجد الاقصى .

 

ونحن إذ نعلن كامل التضامن مع الشعب الفلسطينى العربى الشقيق فى الدفاع عن أرضه وحقه فى حياة انسانية آمنة بعيداً الممارسات الوحشية للكيان الصهيونى الغاصب ، مطالبين المجتمع الدولى للقيام بكافة مسئولياته تجاه ما يحدث لإخوتنا فى فلسطين التى ستظل عاصمتها دائماً وأبداً " القدس ".

 

ستحيا فلسطين فى عزة صامدة شامخة ، وسيظل المسجد الأقصى عصياً للنهاية على أى قوى استيطانية توسعية تمارس الارهاب على الأبرياء وأصحاب الحق.

البيان المشترك 
اتحاد النقابات الفنية نقابة المهن السينمائية القصف الإسرائيلي حي الشيخ جراح العدوان على عزة

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