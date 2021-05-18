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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

برتوكول تعاون لدعم المشروعات الزراعية والحيوانية في الفيوم

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ممثلاً عن المحافظة، والمهندس علاء فاروق رئيس محلس ادارة البنك الزراعي المصري، بروتوكول تعاون مشترك لدعم وتمويل مشروعات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والنائب محمد محمود عبدالقوي والنائب أيمن شكري، وسامى عبدالصادق ومحمد إيهاب صلاح الدين نائبى رئيس مجلس الإدارة، و منتصر عبد الوهاب رئيس قطاع منطقة شمال الصعيد بالبنك الزراعى المصري، وخالد حسن رئيس قطاع البنك الزراعي بالفيوم، والدكتور ربيع مصطفي وكيل وزارة الزراعة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري .

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن البرتوكول الذي تم توقيعه يتضمن تعاون المحافظة مع البنك الزراعي في مجال التحول من نظام الري التقليدي الى نظم الري الحديثة بأنواعه المختلفة وذلك بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والموارد المائية والري، كما يتضمن تمويل مشروعات الثروة الداجنة، ومشروعات تحويل مزارع الدواجن المفتوحة إلى مزارع مغلقة، وتمويل مشروعات الثروة السمكية وتطوير مصايد الأسماك.

 

وأضاف أن البروتوكول يتضمن تمويل تكاليف إحلال وتجديد السيارات بأنواعها المختلفة على مستوي المحافظة، وتمويل المشروعات متناهية الصغر ضمن البرنامج التمويلي "باب رزق" للمرأة الريفية والمرأة المعيلة وصغار التجار والحرفيين وتجار التجزئة والباعة الجائلين، فضلاً عن تبادل الخبرات والتعاون في مجال تطوير وتمويل مشروعات الانتاج الزراعي والثروة الحيوانية.

 

وثمن محافظ الفيوم، جهود البنك الزراعي المصري ووزارة الري في دعم مشروعات الري الحديث بمحافظة الفيوم وتحويل نظم الري التقليدية "الري بالغمر" إلي نظم الري الحديثة "الري بالرش أو التنقيط" من خلال توفير قروض للفلاحين والمزارعين بالتقسيط على 5 سنوات بفائدة 5 %، موجهاً وكيلي وزارتي الزراعة، والموارد المائية والري، بإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن حصر كافة المساحات الزراعية الكبيرة بنطاق المحافظة لمخاطبة وزارة الزراعة لإمكانية مد فترة سداد القروض بنفس الفائدة، تيسيراً علي المزارعين.

 

وأكد "الأنصاري" أن المحافظة حريصة على الاستفادة من امكانياتها الزراعية والحيوانية بالتعاون مع البنك الزراعي، لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب، فضلاً عن دعم المرأة المعيلة والريفية بقروض ميسرة لإقامة مشروعات صغيرة تساعدهن على تربية أسرهن، لافتاً إلي أنه سيتم دراسة إنشاء مصنع للنباتات الطبية والعطرية بالمحافظة للتيسير على الفلاحين من مشقة السفر إلي المحافظات المجاورة.

 

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن الزيارة تأتى فى إطار حرص البنك على تعظيم مساهمته فى تحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية داخل محافظة الفيوم، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق بينهما من خلال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تشمل العديد من الأنشطة محل إهتمام الدولة مثل مشروعات المرأة الريفية، ومشروعات الشباب، وتطوير نظم الرى الحديث، وتمويل الحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة الحيوانية والصناعات المرتبطة بالزراعة.

 

وأضاف أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية متفردة، مشيراً إلى أن البنك يسعي لضخ استثمارات كبيرة بها، لتمويل المشروعات الزراعية والثروة الحيوانية، لوضع الفيوم في المكانة التى تليق بها بين محافظات مصر  من حيث التنمية.

 

وكشف "فاروق" عن تسليم عدد 30 ماكينة صراف آلي "ATM" للمحافظة، لوضعها فى الأماكن التي وفرتها المحافظة بالقري التي لا توجد بها ماكينات للصراف الآلي، للتيسير على المواطنين في هذه القرى، موضحاً أن جميع العاملين بالبنك في خدمة قطاع الزراعة والنشاط الزراعي والتنمية الريفية وتدعيم المزارع ومساعدة المرأة الريفية.

و لفت رئيس مجلس الادارة، إلي أن المبادرة الرئاسية الخاصة بتطبيق نظم الري الحديثة بتمويل يصل إلي 3 مليارات جنيه بدعم من وزارة المالية، ومشروع "باب رزق" الذي سيتم إطلاقه الأسبوع المقبل بتمويل يصل إلي 100 مليون جنيه كمرحلة أولي، لمنح المرأة الريفية في القري قروض مالية ميسرة تتراوح بين 2000 و10 آلاف جنيه، بفائدة بسيطة لإقامة مشروعات انتاجية تدر دخلاً لهن، وأيضاً مبادرة "بنت مصر" لافتاً أن البنك مول بقيمة 160 مليون جنيه حتى الان ونهدف للوصول إلي تمويل بقيمة 300 مليون جنيه.

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وأشار المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق علي تنظيم مؤتمرين جماهيريين بمركزي إطسا ويوسف الصديق، يشارك فيهما مندوبون من البنك الزراعي، لتوعية المرأة الريفية لإقامة مشروعات صغيرة تساعدها لدعم وتربية الأسرة، وعقد مؤتمر ثالث مع مسئولي معامل تجميع الألبان، لتوفير الدعم المالي والتوعية في هذا الشأن، وكذا التوسع فى فروع البنك، وماكينات الصراف الآلي، والميكنة الزراعية، والزراعة التعاقدية كما تم مناقشة مشكلة بطء توزيع كارت الفلاح الذكي،

 وجه رئيس مجلس الإدارة، مسئولي البنك الزراع بالمحافظة، بتكليف مندوبين من البنك للتوجه للجمعيات الزرعية بالقري لتسليم كارت الفلاح للمزارعين والفلاحين بنطاق محل إقامتهم.

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محافظ الفيوم رئيس البنك الزراعى لدعم المشروعات الزراعية اخبار الفيوم اخبار المحافظات دعم المشروعات

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