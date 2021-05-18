فحص 103 آلاف و597 طفلاً ضمن مبادرة السمعيات لحديثي الولادة بكفر الشيخ.. صور

أكدت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصا على صحة الطفل المصري.

وقالت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت «سلام» أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 1149 طفلاً خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 103597 طفلاً.

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