فاطمة حسن تكتب: فلسطين مدرسة الصمود

مازالت فلسطين منذ أن احتلها العدو الغاشم وهي صامدة، مدافعة، لم تتوانى أو تتراجع في الدفاع عن قضيتها وموطنها، ولا تنازلت عن مسجدها الأقصى أول القبلتين وثالث الحرمين.

فلسطين تاريخ امتلأ بالجراح والآلام، نكبات وانتفاضات، فقدان للأهل والأحبة، وتهجير للأسر والعائلات.

وهاهي اليوم البطلة الأبية تعيد الكرّة، وتواصل المسير، بعد إعلان الصهاينة المحتلين بتهجير سكان حي ّ الشيخ جرّاح بالقدس المُحتلة، واستيطان أراضيهم وبيوتهم لصالح شرذمة من اليهود المغتصبين، هذا غير الاعتداءات على سكان الحيّ ما بين مصابين ومعتقلين!

فيا أيها المسلمون، فلسطين تُناديكم وتُذكركم بحديث النبي -صلى الله عليه وسلم- : " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر " تُنادي العرب والعالم أجمع وجميع المنظمات الحقوقية والإنسانية بأن يلتفتوا إليها، ويثبتون حقوقهم في أراضيهم وبيوتهم التي ولدوا ونشأوا فيها.

أهالي فلسطين العُزّل بشبابها وأطفالها الذين لا يملكون إلا قلوبهم القوية، وأحجارهم الصلبة، اليوم يمرون بأصعب اللحظات، لحظات إرغامهم على ترك الأرض والبيت والحارة...

فهل سيحل الصمت على العالم، أم ستمتد يد العون؟

هل سنساعد في إثبات حقوقهم، أم نتركهم لمصيرهم؟

ورغم إمكان كافة الاحتمالات وتوقع بعض الإجابات، إلا أنها ستظل مؤمنة ومستيقنة بوعد الله ونصره، مهما جار عليها الزمان وخانها مَن خان.

#أنقذوا_حي_الشيخ_جراح