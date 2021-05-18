الممثل الشاب هاني سمير يشارك ريم البارودي وخالد سليم في فيلم العلمين

انضم الممثل الشاب هاني سمير بشكل رسمي، لأسرة عمل فيلم العلمين ، الذي يتم تصويره حاليًا، والمقرر طرحه خلال عيد الأضحى المبارك، وهو من بطولة الفنانين ريم البارودي وخالد سليم، وأحمد كرارة، ومحمد مهران ومحمود حجازي، وآخرون.

وصرح الفنان هاني سمير، أنه سعيد كثيراً بالانضمام لأسرة الفيلم، وأنه بمثابة شرف كبير له التمثيل فى عمل فني مشرف، ويضم نخبه كبيرة من النجوم والفنانين.

يشار أن الممثل هاني سمير، شارك في عدة اعمال سابقة، منها مسلسل الاختيار، فيلم "العلمين"، سيناريو وحوار محمود وهبة، وإخراج محمد جمال الحديني، وإنتاج شركة شوتنج برودكشن، وبطولة ريم البارودي، خالد سليم، أحمد كرارة، محمد مهران، محمود حجازي.