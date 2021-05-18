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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الأقصر يبحث حل أزمة مرافق حوض 18

رئيس مدينة الأقصر
رئيس مدينة الأقصر يبحث حل أزمة مرافق حوض ١٨

عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر اجتماعاً ، اليوم الثلاثاء، بشأن أزمة مرافق حوض ١٨، للوقوف على أهم المعوقات وآخر المستجدات مع ضرورة اقتحام المشاكل المتراكمة منذ سنوات، وإيجاد أنسب الحلول الممكنة لها .

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وأوضح "لطفي" أنه تم اليوم تشكيل لجنة لحل مشكلة توصيل المرافق بحوض ١٨، وذلك للمرة الأولى منذ تولي منصب رئيس مدينة الأقصر ، بحضور المهندس أسعد مصطفى مستشار المحافظ  ومنسق حياة كريمة وبناءً على تنفيذ القرار الصادر رقم (١٦٩)  لسنة ٢٠٢١ من الإدارة العامة للشؤون القانونية بمحافظة الأقصر، وعضوية كلاً من مدراء أو من ينيبهم عن الإدارات المعنية بهذا الشأن وهي كالآتي :الإدارة العامة للتخطيط العمراني، الإدارة العامة لأملاك الدولة الخاصة، ومركز شبكات المرافق بمحافظة الأقصر، ومدير الادارة الهندسية بمدينة الأقصر، ومسؤولي الهيئة القومية وشركة مياة الشرب والصرف الصحى ومسؤولي الطرق ، لافتاً إلى أن هذا القرار يستهدف سرعة استفادة ملاك الحوض من هذه المشروعات وتحقيق الاستدامة المطلوبة لها بتنفيذ الصيانة الدورية والتعامل الفوري في حالة وجود أي مشاكل فنية طارئة.

وأشار رئيس مدينة الأقصر إلى أنه جار عقد اجتماع أخر الأسبوع المقبل بالتنسيق مع مسؤولي شركتي الكهرباء والغاز والهيئة المصرية للاتصالات لتلافي أي معوقات أو ملاحظات قبل البدء في استكمال المشروع.

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