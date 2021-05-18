برلماني سابق: الموقف المصري موقف متميز ولابد من حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية

قدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب السابق، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على مبادرة دعم الأشقاء في فلسطين وتوجيه 500 مليون دولار لأعمار غزة.



وأضاف إسماعيل، مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج حضرة المواطن، المذاع عبر شاشة الحدث اليوم، مساء اليوم الثلاثاء، أن الحل السلمي من خلال حل الدولتين هو السبيل الأفضل لإقرار السلام في المنطقة، مطالبا بجلسة لمجلس الأمن وجامعة الدول العربية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.



وتابع عضو مجلس النواب السابق، أنه لابد من الحل الناجز العادل للقضية الفلسطينية، الموقف المصري موقف متميز ولابد من حل شامل وعادل للقضية وحتى تنتهي أزمة فلسطين.

