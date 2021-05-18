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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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أحمد موسى يهاجم منظمات حقوق الإنسان و BBC لـ موقفهم من الاعتداء الإسرائيلي على فلسطين

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما على قناة «BBC » الإخبارية  وتغطيتها الغير مهنية لما يحدث في الأراضي المحتلة والاعتداء على الشعب الفلسطيني؛ موضحا ان منظمات حقوق الإنسان المزعومة لا تصدر أي بيان لإدانة ما يحدث من قتل للأبرياء على الأراضي الفلسطينية.


وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، على فضائية «صدى البلد»، أن مصر  تتعامل مع الأشقاء العرب الذين يعيشون على أراضيها كأنهم أهل البلد، يمتلكون المحال والمنازل ولا يطلق عليهم أبدا لاجئين سواء ان كان سوريين أو فلسطينيين أو أي جنسية عربية شقيقة أخرى.


وأوضح ان المبادرة التي أطلقها الرئيس السيسي لإعادة إعمار غزة لاقت قبولا عالميا، مؤكدا ان هناك استمرار في الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني.


واستنكر موسى، الموقف الأمريكي لما يحدث من الاعتداء على الشعب الفلسطيني، حيث تعطل قرارات مجلس الأمن أو ان يدين ما يفعله العدوان في الأراضي المحتلة.

وتابع موسى: « ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين جرائم حرب من قتل أبرياء بالآلة العسكرية الإسرائيلية التي تدفن المواطنين أحياء في غزة».

 

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.

صرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتي عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه في باريس بمشاركة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية. 

الرئيس عبدالفتاح السيسي الشعب الفلسطيني المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية الرئيس السيسي إعمار غزة

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