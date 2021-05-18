مصر ترد.. أحمد موسى يشن هجوما عنيفا على أمريكا لدعم اسرائيل بصفقة أسلحة

قال الإعلامي أحمد موسى، ان الدعم الامريكي لإسرائيل واضح ولا يخفى على أحد، موضحا ان هناك صفقة أسلحة امريكية بقيمة 735 مليون دولار.

وأشار موسى موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر ردت على الدعم الامريكي لاسرائيل على أرض الواقع بتخصيص 500 مليون دولار كمبادرة مصرية لإعادة إعمار غزة.



وأكد موسى، إن مصر تدعم فلسطين المحتلة بأكملها من غزة حتى رام الله، وكافة المناطق الواقعة تحت الاحتلال وليس غزة وحدها، متابعًا «دعم الأشقاء فعل مش بكلمتين».

وتابع ، غزة قريبة من المصريين ويفصلنا عنها بوابة فقط، وهي قضيتنا منذ الأزل من عام 1948 ولم نتخل عنها يوما منذ الرئيس جمال عبد الناصر وحتى يومنا هذا.

وأشار موسى، إلى أن العدوان الإسرائيلي يحاول تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم، مؤكدا أن مصر تقدمت بمبادرة لإعادة إعمار غزة وإصلاح ما أفسده الاحتلال والعدوان الإسرائيلي.

وأضاف أن مصر الدولة العربية الوحيدة الموجودة على الأرض في فلسطين، مشددًا على أن الدعم المصري للشعب الفلسطيني موجود بالفعل على أرض الواقع وليس مجرد كلام .