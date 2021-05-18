مطار القاهرة يمنع دخول 7 مسافرين هنود بسبب إيجابية فحص كورونا

منعت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، 7 ركاب من الدخول ، بعد اكتشاف إصابتهم بفيروس كورونا فور وصولهم علي رحلتين ، واحدة للخطوط العمانية والثانية للخطوط القطرية ، وقررت السلطات إعادتهم علي نفس الرحلتين .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار ، إن أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي ، فحصوا 7 ركاب هنود ، فور وصولهم من الهند على رحلتين ، الاولي تابعة للخطوط العمانية ووصل عليها 4 ركاب ، والثانية تابعة للخطوط القطرية ووصل عليها 3 ركاب ، وتبين إصابتهم بفيروس كورونا ، رغم حملهم تحليل pcr سلبي ، إلا أن أطباء الحجر الصحي قاموا باخد مسحة منهم ووضعها علي الجهاز الجديد ، وبعد 10 دقائق تبين أنهم مصابون بالفيروس ، زعلي الفور تم عزلهم بإحدي صالات المطار ، وإعادتهم علي نفس الرحلتين التي وصلوا عليهما .

وأشارت المصادر إلى أن سلطات الحجر الصحي بالمطار ، ابلغت جميع شركات الطيران العاملة بمطار القاهرة الدولي بضرورة إخطارها باسماء الركاب القادمين من الدول الموبوءة بالفيروس المتحور تسهيلا للإجراءات ،

وتابعت المصادر أن اغلب الشركات لا تحمل جنسيات هندية في الوقت الحالي بسبب توقف خطوط الطيران مع الهند باستثناء شركات معينة.

وكثفت سلطات القاهرة الدولي، جهودها الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا تزامناً مع زيادة الحركة الجوية خلال أيام عيد الفطر المبارك، من خلال زيادة عمليات التطهير والتعقيم، بالإضافة إلي أعمال الكشف الطبي بصفة دورية علي جميع العاملين بشركة ميناء القاهرة الجوى وشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية وجميع المتعاملين بشكل مباشر مع الطائرات والركاب على متن الرحلات الجوية.