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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تضم الأهالي المعنيين..

مدبولي يوجه بتشكيل لجنة لتطوير صناعة الأثاث في دمياط

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

حرص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على لقاء نواب البرلمان بغرفتيه عن محافظة دمياط؛ وذلك للاستماع لكافة مقترحاتهم وآرائهم حول تطوير الخدمات المقدمة لمواطني المحافظة، وكذا المشكلات والتحديات التي تواجه أبناء المحافظة، بحضور وزراء: التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتجارة والصناعة، ومحافظ دمياط، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ورحب نواب محافظة دمياط برئيس الوزراء والوزراء المرافقين له، مُثمنين التقليد المحمود الذي ينتهجه الدكتور مصطفى مدبولي والمتمثل في عقد مثل هذه اللقاءات مع نواب البرلمان، والذي يؤكد بالفعل الرغبة الأكيدة لدى الحكومة في تعزيز التعاون المستمر مع السلطة التشريعية، من أجل غاية واحدة وهي تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.

مشيدين بالتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحكومة بضرورة تلبية احتياجات المواطنين، والنهوض بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وإزالة أسباب الشكاوى التي يقدمونها، وهو ما تحرص عليه الحكومة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية.

كما أشاد النواب بالجهود التي تبذلها الحكومة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، وخاصة في المشروعات القومية الكبرى، والتي من أهمها في المرحلة الحالية "المشروع القومي لتطوير الريف المصري"، ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، والذي يستهدف القرى الأكثر احتياجا في المحافظات.

مؤكدين أيضا أنه رغم التداعيات السلبية التي خلفتها أزمة كورونا، فإن الحكومة نجحت في تنفيذ خطوات عديدة من برنامجها للإصلاح الاقتصادي، مما كان له الأثر الإيجابي في الوضع الاقتصادي للدولة بشكل عام.

وخلال اللقاء، قدم النواب عددا من الموضوعات المتصلة بأبناء دوائرهم بشكل مباشر، وموضوعات أخرى تستهدف مصلحة المحافظة بصورة عامة، والتي من بينها ما تم طرحه حول ضرورة العمل على زيادة فرص الانتعاش لقطاعي التجارة والصناعة في المحافظة، ولاسيما مشروع مدينة دمياط للأثاث، باعتباره مشروعا مهما يوفر الآلاف من فرص العمل، ويزيد من فرص فتح أسواق عديدة أمام المنتجات المصرية ورفع مستوى جودتها التنافسية.

كما طالبوا بضرورة إعادة إحياء بعض الصناعات التي اندثرت خلال السنوات الماضية، وإعادة تشغيل مصانع الغزل والنسيج  والألبان؛ نظرا لأهمية هذه الصناعات لأهالي دمياط.

وفي ضوء ذلك، وجه رئيس الوزراء وزيرة التجارة والصناعة بتشكيل لجنة خلال مدة أقصاها شهر تضم أهالي دمياط المعنيين بصناعة الأثاث، وذلك لدراسة سبل تطوير صناعة الأثاث، وفيما يخص تشغيل مصنع الغزل والنسيج.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك دراسات تجرى حاليا لتطوير ما يصلح من مصانع وشركات الغزل والنسيج، لافتا إلى أن هذا المصنع أصبح يقع ضمن الكتلة السكنية، ويتم دراسة حالته في إطار الدراسات التي يجري تنفيذها.

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