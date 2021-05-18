هاني شاكر يدعم الشعب الفلسطيني.. كل قلوبنا ودعواتنا لهم

شارك الفنان هاني شاكر نقيب المهن التمثيلية متابعيه بفيديو من احدى حفلاته وهو يغني للشعب الفلسطيني.





وعلق هاني شاكر عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام قائلا "‏‪كل قلوبنا و دعواتنا للشعب الفلسطيني للتصدي للاعتداء الغاشم من المحتلين الإسرائيليين. أغنية فلسطين من أعز الأغاني لقلبي كمصري عربي تشغله القضية الفلسطينية إهداء مني للشعب الفلسطيني.







وتواصل مصر دعمها للدولة الفلسطينية على كافة المستويات والوقوف بجانبها ضد العدوان الإسرائيلي وما لحق بها من خسائر كبيرة على المستوى السياسي والاقتصادي.

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار فى قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك فى تنفيذ عملية إعادة الإعمار وذلك خلال مشاركة الرئيس فى القمة الثلاثية بشأن تطورات الأوضاع فى الأراضى الفلسطينية، والتى عقدت بعد ظهر اليوم بقصر الإليزيه فى باريس بمشاركة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



