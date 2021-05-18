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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يتعادل مع فولهام 1-1 في الدوري الإنجليزي

صدى البلد

فرض فريق فولهام التعادل على نظيره مانشستر يونايتد بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل كافاني هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة من أكثر من 40 ياردة، مستغلًا تقدم أريولا حارس مرمى فولهام، موقعًا على واحد من أفضل أهداف البريميرليج هذا الموسم.

وكاد فابيو كارفايو أن يضيف هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 38 بعدما انفرد تمامًا بمرمى دي خيا، لكنه سدد الكرة ضعيفة بين أحضانه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل بريان هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 76 بضربة رأسية رائعة، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 71 في المركز الثاني، ورصيد فولهام للنقطة 28 في المركز الثامن عشر.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لفريق مانشستر يونايتد، وهي أول مباراة في الدوري الإنجليزي تشهد حضور جماهيري منذ أن تم حظر جميع الملاعب من استضافة الجماهير سلفًا في هذا الموسم.

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