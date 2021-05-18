ماكرون يوضح دور لقاحات كورونا في تحقيق الانتعاش الاقتصادي

خلال قمة دعم الاقتصاديات الأفريقية..

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه تم التعامل مع اليونيسف؛ للقيام بحملات تطعيم كبيرة بلقاحات كورونا، ومن أجل الحصول على الثقة في التطعيمات.



وأضاف "ماكرون"، في كلمته بالمؤتمر الختامي لقمة دعم الاقتصاديات الأفريقية المنعقد في باريس، "لم يتم منح أولوية للجانب الصحي على الاقتصادي فيما يتعلق بالتعامل مع جائحة كورونا".

وتابع ماكرون "لن يكون هناك انتعاش اقتصادي بدون التطعيم بـ لقاحات كورونا"، مؤكدا احتياج الدول الأفريقية للعودة إلى الاندماج في الاقتصادات الدولية.

وأكمل ماكرون "حرية حركة البضائع والأشخاص تتطلب حصول المواطنين في أفريقيا على التطعيم حتى لا تواجه دولة ما إغلاق حدودها بسبب انتشار فيروس كورونا"، مختتما "التطعيم هو الدرع الرئيسي".