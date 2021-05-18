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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ولي العهد السعودي: المملكة قدمت 100 مليون يورو لدعم جهود مكافحة الإرهاب في أفريقيا

الأمير محمد بن سلمان
الأمير محمد بن سلمان

أكد ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، دعم المملكة للجهود الدولية والإقليمية بالتعاون الوثيق مع الاتحاد الأفريقي لإرساء دعائم الأمن والاستقرار وحل النزاعات والتي كان منها اتفاق جدة التاريخي للسلام بين إثيوبيا وإريتريا. 

 

وقال بن سلمان في كلمة له خلال مؤتمر دعم الاقتصادات الأفريقية: “تقدم المملكة دعماً للجهود الدولية في محاربة الجماعات الإرهابية والتطرف في كل من دول الساحل، والصحراء”.

 

وأضاف: “قدمت المملكة دعماً بمبلغ 100 مليون يورو أي ما يقارب نصف مليار ريال لجهود محاربة الإرهاب وتحسين القدرات الأمنية لتلك الدول الأفريقية”.

 

وتابع: "نعمل حالياً مع شركائنا في دول تجمع الساحل "ساداك" وفي مقدمتها جنوب أفريقيا على دعم قدرات قوات الأمن في موزنبيق لمجابهة الجماعات المتطرفة لترسية دعائم الأمن والاستقرار والتنمية الاقتصادية".

 

وأردف: “نتطلع إلى أن تتوصل هذه القمة إلى حلول مبتكرة تساعد دول القارة على الخروج من دوامة الديون وتضمن لهذه الدول القدرة على استغلال إيراداتها ومقدراتها الذاتية وتجعل ما نقدمه من استثمارات مفيدة لاقتصادها ومجتمعاتها”.

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ولي العهد السعودي المملكة النزاعات اثيوبيا إريتريا الاقتصادات الأفريقية الجماعات الارهابية الإرهاب

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