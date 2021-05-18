الإسترليني يرتفع فوق 1.42 دولار رغم ضعف الأخضر

دفع ضعف العملة الأمريكية الجنيه الاسترليني للصعود إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر خلال جلسة الثلاثاء 18 مايو ليتجاوز حاجز 1.42 دولار مع تزايد تفاؤل السوق بتعافي الاقتصاد البريطاني بعد أنباء بأن البطالة في المملكة المتحدة هبطت في الربع الأول.

وواصل الدولار تراجعه ليلامس أدنى مستوى منذ أواخر فبراير الماضي متضررا من تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة.

وساعدت توقعات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستبقى منخفضة في التغطية على القلق من تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا.

وقفز الاسترليني فوق 1.42 دولار للمرة الأولى منذ فبراير في التعاملات المبكرة في لندن ليصل إلى 1.422 دولار قبل أن يتراجع قليلا إلى 1.4194 دولار.

لكن العملة البريطانية انخفضت 0.1% مقابل العملة الأوروبية إلى 86.03 بنس لليورو.