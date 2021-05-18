ليليا بويحياوي : دخلت التمثيل بالصدفة...وأحب الأدوار المركبة

أخبار النجوم

ترى النجمة الجزائرية ليليا بويحياوي التي خطفت الأنظار في شهر رمضان بمسلسل “طيموشة” ، أن التكوين ليس شرطا أساسيا لتحقيق الشهرة والنجومية.

وأضافت ليليا بويحياوي قائلة: “كم من ممثل خطف الأضواء وتحصل على الأوسكارات من دون أن يخضع ولو ليوم واحد للتكوين، لأن الأهم من كل ذلك هو توفر الموهبة، وحب المهنة”، مشيرة إلى أنها دخلت عالم الفن والتمثيل بالصدفة بفضل الفرصة الذهبية التي منحت لها في مسلسل عاشور العاشر والتي ساعدتها كثيرا في شق طريقها نحو الشهرة معتبرة أن العمل مع مخرجين وفنانين كبار يسهل لكل فنان مبتدئ الانسجام وضمان انطلاقة فنية موفقة.

وفي حديثها عن طريقة تعاملها مع “السيناريوهات”، أكدت أنها تختار بدقة الدور الذي يعرض عليها، وأنها اعتذرت أكثر من مرة عن المشاركة في أعمال فنية بسبب عدم اقتناعها بالسيناريوهات، لأنها ترى أن المهم ليس الظهور بل العمل الذي يظهر به الفنان.