طارق شوقي يشرح تفاصيل فكرة التعلم القائم على المشروعات

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورا عن التعلم القائم على المشروعات.

وأوضح المنشور الذي نشره وزير التعليم على فيس بوك ، أن هذه الجملة تبدو مخيفة وغير منطقية لكن هي في الأساس بسيطة وضرورية.

وقال منشور وزير التربية والتعليم : "مهم أوي إن ابنك يدرس في مادة العلوم إن الثرموميتر بيكون جواه مادة اسمها "زئبق" بس هل من وجهة نظرك هي دي المعلومة المفيدة لابنك؟ معلومة زي دى ممكن يبني عليها إيه؟ أو ممكن يستفاد منها ازاي في حياته العملية ؟".

"التعلم القائم على المشروعات "يحول المعلومة الجامدة الصماء لتجربة مفيدة تؤكد على فهم التلميذ وتدعم ربط دراسته بحياته العملية ، وهذا هو الهدف من فكرة التعلم القائم على المشروعات بيحققه".

وأضاف وزير التربية والتعليم أن التعلم القائم على المشروعات يكتسب التلميذ من خلاله مهارات البحث، و الاعتماد على النفس لو المشروع بشكل فردي ، كما يكسب التلميذ مهارات التواصل لو المشروع بين مجموعة من الأفراد، ويتحول المشروع الصغير لمشروع كبير ويتحول التلميذ لرائد أعمال.