فريق الأمل .. بوابة عبور الاتحاد السكندري لتدعيم الفريق الأول بأبنائه

وجه محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري خلال الفترة الماضية بتشكيل فريق الأمل الذي تم التوافق عليه من خلال رؤية المدير الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن و مدير الكرة إبراهيم حسن وذلك بالتنسيق مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين علي تكوينه من فريقي مواليد ٢٠٠١ ومواليد ٢٠٠٣ مع إضافة بعض العناصر الواعدة من مواليد ٢٠٠٥ تحت ١٦ سنة ولمدة شهرين لحين عودة النشاط الرياضي لقطاع الناشئين.

جاء ذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأول والاعتماد على أبناء الاتحاد السكندري خلال الفترة القادمة دون اللجوء إلي الحصول على جميع الصفقات من خارج النادي .

ويأمل محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد السكندري في اكتمال فريق الأمل للإستفادة في تدعيم صفوف الفريق الأول خلال الفترة المقبلة لتوفير كافة العناصر الفنية داخل سيد البلد .

وخاض فريق الأمل بعض تدريباته بالإضافة إلي بعض المواجهات الودية مع الفريق الأول من أجل إمداد الفريق الأول بعناصر مميزة خلال الفترة المقبلة من خلال اكتشاف بعض العناصر المميزة وتصحيح مسار اللاعبين قبل خوض اللقاءات في بطولة الدوري المصري.

ويأمل رئيس نادي الاتحاد السكندري في استمرار الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة حسام حسن لمدة موسمين داخل صفوف الاتحاد السكندري لاكتمال المسيرة الرياضية لزعيم الثغر في ظل توافق الرؤية الفنية مع إمام محمدين رئيس قطاع الناشئين .