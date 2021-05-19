المفوضية الأوروبية تقترح قواعد ضريبية موحدة للشركات

اعتمدت المفوضية الأوروبية خطة لتوحيد قواعد ضرائب الشركات في أرجاء الدول السبع والعشرين الأعضاء بالاتحاد الأوروبي بهدف إيجاد بيئة أعمال مستقرة وأكثر إنصافا لدعم النمو الاقتصادي والتوظيف.

واقترحت المفوضية أن تنشر الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي معدلات ضرائبها الفعلية لضمان قدر أكبر من الشفافية، كما اقترحت أيضًا إجراءات جديدة لمكافحة التهرب الضريبي للتغلب على الاستخدام غير القانوني لشركات ليس لها وجود فعلي.

وتهدف الخطة إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد الجائحة من خلال معالجة الخلل في النظام الضريبي الذي منح معاملة تفضيلية لتمويل الشركات بالدين أكثر من التمويل عن طريق الأسهم.

وسيشجع هذا الشركات على تمويل أنشطتها عن طريق الأسهم بدلا من اللجوء إلى الاستدانة.

واقترحت المفوضية أيضا أن تسمح الدول الأعضاء بخصم لخسائر الشركات على الأقل من العام المالي السابق. وسيعود هذا بالفائدة على الشركات التي حققت أرباحا في الأعوام السابقة على الجائحة، بأن يسمح لها بتعويض خسائرها في 2020 و2021 مقابل الضرائب التي دفعتها قبل 2020.