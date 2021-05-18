بول بوجبا يرفع علم فلسطين عقب مباراة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

قام الفرنسي بول بوجبا، متوسط ميدان فريق مانشستر يونايتد، برفع علم فلسطين عقب المباراة التي جمعت فريقه بنظيره فولهام، في الجولة السابعة والثلاثين وقبل الأخيرة لبطولة الدوري الإنجليزي.

بوجبا قام برفع علم فلسطين على أرضية ملعب أولد ترافورد أمام 10 آلاف متفرج، رفقة زميله الإيفواري أماد ديالو، وذلك عقب انتهاء مباراة الفريق أمام فولهام في الدوري الإنجليزي.

وكان بوجبا قد أبدى دعمه للقضية الفلسطينية ورفضه للانتهاكات الإسرائيلية، وذلك عقب حساباته على منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.

يذكر أن حمزة تشودري وويسلي فوفانا لاعبا ليستر سيتي كان قد رفعا علم فلسطين عقب نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي على أرضية ستاد ويمبلي.

وفرض فريق فولهام التعادل على نظيره مانشستر يونايتد بهدف لمثلهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب أولد ترافورد في الجولة 37 لبطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل كافاني هدف التقدم لـ مانشستر يونايتد في الدقيقة 15 بتسديدة رائعة من أكثر من 40 ياردة، مستغلًا تقدم أريولا حارس مرمى فولهام، موقعًا على واحد من أفضل أهداف البريميرليج هذا الموسم.

وكاد فابيو كارفايو أن يضيف هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 38 بعدما انفرد تمامًا بمرمى دي خيا، لكنه سدد الكرة ضعيفة بين أحضانه، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر يونايتد بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، سجل بريان هدف التعادل لـ فولهام في الدقيقة 76 بضربة رأسية رائعة، لينتهي اللقاء بالتعادل.

وبذلك التعادل، ارتفع رصيد مانشستر يونايتد للنقطة 71 في المركز الثاني، ورصيد فولهام للنقطة 28 في المركز الثامن عشر.

وشهدت المباراة حضورًا جماهيريًا لفريق مانشستر يونايتد، وهي أول مباراة في الدوري الإنجليزي تشهد حضور جماهيري منذ أن تم حظر جميع الملاعب من استضافة الجماهير سلفًا في هذا الموسم.