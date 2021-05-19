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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز في المنزل

كيفية عمل الكاتشب
كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز

كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز في المنزل قد يحسبها البعض من الأمور الصعبة، إلا انه يمكن ان نحصل على نفس المذاق الذي نحصل عند شرائه جاهزا، ولكن بتكلفة اقل في المنزل، وفيما يلي نوضح  كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز في خطوات بسيطة وغير معقدة.
 

كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز


طريقة عمل الكاتشب هاينز بالصور

 

مقادير طريقة عمل الكاتشب هاينز بالصور :
كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة.
50 جرام من السكر.
60 ملليلتر من الخل.
ربع ملعقة صغيرة من الملح.
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.
 

طريقة عمل الكاتشب هاينز بالصور

1- نقوم بتقطيع الطماطم إلى نصفين ونستخرج منها البذر عن طريق العصر الخفيف ( وماء الطاطم الذى نزل مع البذر نقوم بتصفيته من البذر ونضعه مع الطماطم)، ثم توضع الطماطم فى إناء على النار حتى تنضج.

2- بعد أن تنضج الطماطم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

3- بعد أن تبرد الطماطم نقوم بخلطها فى خلاط كهربي، ونقوم بتصفية الطماطم تماما.

4- بعد التصفية نضع على خليط الطماطم الخل والملح والسكر والفلفل الأبيض ونتركهم على النار.

5- نقوم بتقليب المزيج كل فترة، وعندما نحصل على القوام المطلوب نقوم بإنزاله من على النار.

6- بعد أن يبرد نضعه فى زجاجة وندخله الثلاجة سوف نلاحظ أنه قد إكتسب القوام الأصلي للكاتشب.

7- يمكن إضافة لون الكاتشب المميز بوضع مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا إلى المزيج، وحبة صغيرة من الفلفل الحار قبل وضع الطماطم على النار.
 

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طريقة عمل الكاتشب للشيف حسن 

 

مقادير طريقة عمل الكاتشب للشيف حسن :
1 كيلو طماطم حمراء جامدة
1 لتر ماء مغلى
1 لتر ماء مثلج

(الخلطه)
50 جم سكر
50 مل خل ابيض
25 مل عصير ليمون
10 جم بصل بودر
110 حم ملح
5 جم قرفه
10 جم ثوم بودر
5 جم شطه بودر
5 جم كمون بودر
5 جم قرنفل بودر
1 جم لون احمرغذائى

 

طريقة عمل الكاتشب للشيف حسن :


1- نجيب الطماطم ونشيل الراس وونقوم بعتقطيعها دون فصلها اربع قطع.

2- فى ماء مغلى نضع الطماطم لمدة دقيقه ونصف ونطلعها على ماء مثلج ونقشرها.

3- فى اناء على النار نضع الطماطم ونهرسها ونتركها حتى تغلي، ونضيف لها الملح والقرفه والثوم والشطه والكمون والقرنفل والسكر والخل وعصير الليمون والبصل والثوم البودر ونتركها تغلى ساعه على النار، ثم نتركها لتبرد.

4- وفى الخلاط نضرب الصلصه حتى يثقل قوامها ونصفيها، ثم نضعها مرة اخرى على النار حتى تصدر فقاقيع.

5- ثن نحضر برطمان ونضع الكاتشب عندما يبرد ونقوم بحفظة في الثلاجة لحين الإستخدام.

كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز


طريقة عمل الكاتشب بالبيت 

 

مقادير طريقة عمل الكاتشب بالبيت :
1 كيلو طماطم (بندورة)
3/4 كوب خل
3/4 كوب سكر
1/4 ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة نشا
1/2 ملعقة صغيرة ثوم بودر
1 ملعقة صغيرة بصل بودر
1 ملعقة صغيرة بابريكا
1 ملعقة كبيرة شطة (اختياري للكاتشب الحار)


طريقة عمل الكاتشب بالبيت
 

1- نضع الطماطم في الخلاط، ونضيف كوب من الماء ونقوم بفرمها جيدًا.

2- تصفى صلصة الطماطم جيدًا؛ للتخلص تمامًا من القشور.

3- توضع الصلصة في الخلاط حتى يعاد فرمها جيدا  والتأكد من جعلها ناعمة تمامًا.

4- يتم سكب الصلصة فى إناء، ووضعها على النار، وتترك حتى تغلي مع التقليب من حين لآخر.

5- يصضاف للخليط الخل والسكر والملح والبابريكا والشطة (للكاتشب الحار) وتقلب جيدًا حتى يذوب السكر تمامًا.

6- يترك الكاتشب حتى يغلى مع التقليب بين الحين والآخر، وتزداد كثافته ويتخلص من الماء الزائد.

7-  نقوم بتذوبيب النشا في 2 ملعقة كبيرة من الماء، ونضيفها إلى الكاتشب مع التقليب المستمرحتى يغلي الخليط تمامًا.

8- يرفع الكاتشب من على النار، وتيرك حتى يبرد قليلًا، ثم يتم وضعه في زجاجات أو برطمانات زجاجية، ونقوم بتغطيته جيدًا.

9- يوضع الكاتشب في الثلاجة بعد أن يبرد تمامًا للحفاظ عليه.

كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز



طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

 

مقادير طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم
كيلو من الطماطم الحمراء الطازجة
50 جرام من السكر
60 ملليلتر من الخل
ربع ملعقة صغيرة من الملح
ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض


طريقة عمل الكاتشب مثل المطاعم

1- نقوم بتقطيع الطماطم إلى نصفين ونستخرج منها البذر عن طريق العصر الخفيف ( وماء الطاطم الذى نزل مع البذر نقوم بتصفيته من البذر ونضعه مع الطماطم)، ثم توضع الطماطم فى إناء على النار حتى تنضج.

2- بعد أن تنضج الطماطم نرفعها من على النار ونتركها حتى تبرد.

3- بعد أن تبرد الطماطم نقوم بخلطها فى خلاط كهربي، ونقوم بتصفية الطماطم تماما.

4- بعد التصفية نضع على خليط الطماطم الخل والملح والسكر والفلفل الأبيض ونتركهم على النار.

5- نقوم بتقليب المزيج كل فترة، وعندما نحصل على القوام المطلوب نقوم بإنزاله من على النار.

6- بعد أن يبرد نضعه فى زجاجة وندخله الثلاجةسوف نلاحظ أنه قد إكتسب القوام الأصلي للكاتشب.

7- يمكن إضافة لون الكاتشب المميز بوضع مقدار ملعقة صغيرة من البابريكا إلى المزيج، وحبة صغيرة من الفلفل الحار قبل وضع الطماطم على النار.
 

كيفية عمل الكاتشب مثل الجاهز



**مصدر الخبر : cookpad

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