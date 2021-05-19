مكاسب كبرى.. أسعار العائد على الودائع بالعملات الأجنبية في بنك CIB

يبحث الكثيرين عن فرص مختلفة لتأمين مستقبلهم ومستقبل أبنائهم، وأحد أهم تلك الصور هي الودائع في البنوك المصرية المختلفة، وأيضا بالعملات المختلفة، حيث هناك بالجنيه المصري، والدولار الأمريكي، واليورو الأوربي، والجنيه الإسترليني، كما أن مدة الوديعة تغير من قيمة فائدتها.

وديعة بالدولار

وكشف البنك التجاري الدولي “سي أي بي مصر"، عبر موقعه الرسمي، عن تفاصيل ومزايا الودائع بالدولار واليورو والإسترليني، حيث يقدم البنك ودائع قصيرة الأجل بالدولار الأمريكي واليورو والجنيه الإسترليني بمدة تصل إلى عام، تمنحك عائدا في نهاية المدة.

وفيما يلي نستعرض تفاصيل الوديعة بالدولار الأمريكي داخل البنك التجاري الدولي والفائدة بناء على مدة الوديعة، حيث يختلف العائد باختلاف المبلغ المودع والمدة، كما يلي:



وديعة لمدة أسبوع:

من 100 ألف دولار حتى مليون دولار أمريكي: فائدة 0.0625%.

من مليون دولار حتى 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.1250%.

أكثر من 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.1875%.



وديعة لمدة شهر:

من 3000 دولار حتى 100 ألف دولار أمريكي: فائدة 0.4%.

من 100 ألف دولار حتى مليون دولار أمريكي: فائدة 0.5%.

من مليون دولار حتى 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.6%.

أكثر من 10 مليون دولار أمريكي: فائدة تقدر بـ 0.75%.



وديعة لمدة 3 أشهر:

من 3000 دولار حتى 100 ألف دولار أمريكي: فائدة 0.5%.

من 100 ألف دولار حتى مليون دولار أمريكي: فائدة 0.6%.

من مليون دولار حتى 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.7%.

أكثر من 10 مليون دولار أمريكي: فائدة تقدر بـ 0.85%.



وديعة لمدة 6 أشهر:

من 3000 دولار حتى 100 ألف دولار أمريكي: فائدة 0.6%.

من 100 ألف دولار حتى مليون دولار أمريكي: فائدة 0.7%.

من مليون دولار حتى 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.8%.

أكثر من 10 مليون دولار أمريكي: فائدة تقدر بـ 0.9%.



وديعة لمدة 12 شهر:

من 3000 دولار حتى 100 ألف دولار أمريكي: فائدة 0.7%.

من 100 ألف دولار حتى مليون دولار أمريكي: فائدة 0.8%.

من مليون دولار حتى 10 مليون دولار أمريكي: فائدة 0.9%.

أكثر من 10 مليون دولار أمريكي: فائدة تقدر بـ 1%.

المستندات المطلوبة لوديعة cib بالدولار:



- طلب إصدار وديعة لآجل.

- يجب أن يحتفظ طالب إصدار الوديعة بحساب طرف البنك التجاري الدولي.



