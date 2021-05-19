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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قائمة بأسعار لامبورجيني هوراكان 2021 في الإمارات.. صور

قائمة بأسعار لمبورجيني
قائمة بأسعار لمبورجيني هوراكان 2021 في الامارات| صور

تحظى السيارات الرياضية و الخارقة بشعبية كبيرة وسط جمهور تلك الفئة، و من بين العديد من الطرازات القوية و التي تختلف من صانع إلى اخر، تظل اصدارات لامبورجيني أحد أهم فئات الـ سوبر كار، حيث تضم العديد من الامور الخاصة بالناحية الفنية، إلى جانب القدرة على التسارع و الانطلاق، بالاضافة إلى المظهر الخارجي الذي يتمتع بانسيابية كبيرة، مع التجهيزات الداخلية الخاصة بمقصورة القيادة و أنظمة مساعدة قائد المركبة.

و بين الكثير من اصدارات لامبورجيني القوية، تأتي النسخة هوركان موديل 2021 بمحرك من 10 اسطوانات، بسعة 5200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة 580 و 610 إلى 640 حصان، و ذلك باختلاف الفئات المقدمة، على أن يكون عزم الدوران بداية من 540 و 560 إلى 600 نيوتن/متر.

و تتراوح السرعة القصوى للسيارة بين 320 وحتى 330 كم/ساعة، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 7 سرعات، مما يمنحها أفضلية التسارع من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كم/ساعة خلال فترة زمنية تتراوح بين 2.9 و حتى 3.4 ثانية فقط.

و تقدم السيارة لمبورجيني هوراكان 2021 داخل الاسواق الاماراتية بقيمة تبلغ : 

 

-  أتوماتيك موديل  LP 580-2 COUPE 2021 محرك 5200 سي سي بسعر 840 ألف درهم.

 

-  أوتوماتيك  موديل  LP 580-2 SPYDER 2021محرك 5200 سي سي بسعر 950 ألف درهم.

 

- أوتوماتيك موديل  EVO COUPE 2021محرك 5200 سي سي بسعر 1,200,000  درهم.

 

 -  أوتوماتيك  موديل STO 2021 محرك 5200 سي سي بسعر  1,200,000  درهم.

 

-  أوتوماتيك موديل EVO SPYDER 2021 محرك 5200 سي سي بسعر 1,400,000 درهم.

560512
560512
كراسي-لامبورجيني-2021
كراسي-لامبورجيني-2021
أسعار لامبورجيني لامبورجيني هوراكان هوراكان 2021 السيارات الرياضية الخارقة لامبورجيني

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