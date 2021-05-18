مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يوجه التحية للرئيس والشعب الشعب المصري لدعم قضيتهم

قال السفير رياض منصور مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة إن العمل يستمر ليل نهارا مع المجتمع الدولي لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني؛ مرددا: نرحب بأي جهد لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وكل وقت يمر ندفع ثمنه من أرواح الأبرياء.

ووجه في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» الذي يذاع عبر قناة « صدى البلد»، تحية لجهود مصر قيادة وشعبا سواء فيما يتعلق بمحاولات وقف العدوان أو المساعدات الإنسانية التي يتم تقديمها لتضميد الجراح مؤكدا أنه طلب من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدات عاجلة لقطاع غزة .

وتابع مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة، مصر في طليعة الأطراف التي تعمل ليل نهار لوقف العدوان موجها الشكر للقيادة المصرية.

وأوضح أن تحركا منتظرا ستقوم به فلسطين في المحاكم الدولية للتحقيق في جرائم الحرب التي يرتكبها العدو ضد الإنسانية مخالفا كل القوانين الدولية .

وقد أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، عن تقديم مصر مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية إعادة الإعمار.