بقدرات عالية الاداء .. موراند كار السويسرية تكشف عن أقوى إصداراتها.. فيديو

تتسابق شركات تصنيع السيارات المختلفة على تقديم أفضل ما لديها في مجال تصنيع المحركات، و خاصة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة، حيث يتألق كل صانع من الناحية الفنية و التقنية، وذلك لاظهار افضل ما لديه، و خلق رؤية جديدة تتماشلى مع هذا الصراع التنافسي القوي.

حيث تسعى شركة مواند كارز السويسرية في البدء من انتاج نسختها الكهربائية الخارقة، و التي تأتي باطلالة انسيابية للغاية تناسب الفلسفة الخاصة بعالم سباقات الفورمولا 1 و امور التسارع على مختلف الساحات، على ان تكون جاهزة مع بداية عام 2023.

و تستمد هذه النسخة الخارقة قوتها من نظام هجين، حيث تضم محرك أساسي من عشر اسطوانات من طراز V10، مدعوم بـ 3 محركات كهربائية، قادرة على إنتاج قوة اجمالية تبلغ 1200 حصان.

بالاضافة إلى نسخة كهربائة اخري ذات 4 محركات، تستطيع أن تنتج قوة مذهلة قدرها 2000 حصان، أما عن قدرات التسارع فهي قادرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل لـ 400 كم/ساعة.

و ظهرت سيارة موراند كار السويسرية بتصميم هيكلي يعتمد على موجات جانبية انسيابية و اعلى غطاء المحرك، مع سبويلر خلفي عريض يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى عجلات رياضية عريضة، و جنط معدني ياخذ شكل النجمة متشعبة الاضلاع، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT بمظهر عدواني.