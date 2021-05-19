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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقدرات عالية الاداء .. موراند كار السويسرية تكشف عن أقوى إصداراتها.. فيديو

بقدرات عالية الاداء
بقدرات عالية الاداء .. موراند كار السويسرية

تتسابق شركات تصنيع السيارات المختلفة على تقديم أفضل ما لديها في مجال تصنيع المحركات، و خاصة السيارات التي تعمل بالطاقة الكهربائية الجديدة، حيث يتألق كل صانع من الناحية الفنية و التقنية، وذلك لاظهار افضل ما لديه، و خلق رؤية جديدة تتماشلى مع هذا الصراع التنافسي القوي.

 

حيث تسعى شركة مواند كارز السويسرية في البدء من انتاج نسختها الكهربائية الخارقة، و التي تأتي باطلالة انسيابية للغاية تناسب الفلسفة الخاصة  بعالم سباقات الفورمولا 1 و امور التسارع على مختلف الساحات، على ان تكون جاهزة مع بداية عام 2023.

 

و تستمد هذه النسخة الخارقة قوتها من نظام هجين، حيث تضم محرك أساسي من عشر اسطوانات من طراز V10، مدعوم بـ 3 محركات كهربائية، قادرة على إنتاج قوة اجمالية تبلغ 1200 حصان.

 

بالاضافة إلى نسخة كهربائة اخري ذات 4 محركات، تستطيع أن تنتج قوة مذهلة قدرها 2000 حصان، أما عن قدرات التسارع فهي قادرة على الانطلاق من نقطة الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 200 كم/ساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية فقط، مع سرعة قصوى تصل لـ 400 كم/ساعة.

 

و ظهرت سيارة موراند كار السويسرية بتصميم هيكلي يعتمد على موجات جانبية انسيابية و اعلى غطاء المحرك، مع سبويلر خلفي عريض يعزز من قدرات السيارة على التعامل مع الحركة الديناميكية للهواء، بالاضافة إلى عجلات رياضية عريضة، و جنط معدني ياخذ شكل النجمة متشعبة الاضلاع، مع مصابيح امامية تعمل بتقنية LEDLIGHT بمظهر عدواني.

موراند كار السويسرية اقوى اصداراتها شركات تصنيع السيارات تقديم مجال تصنيع المحركات

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