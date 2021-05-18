أندرية زكى: مصر تلعب دورًا هاما فى استقرار المنطقة

القضية الفلسطينية

قال الدكتور أندرية زكى رئيس الطائفة الإنجلية، إن مصر تترك من أجل الأشقاء بالمنطقة، وأنه رغم جميع التقلبات و الشعارات و تقوم بمساندة الأشقاء.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، ببرنامج " الحقيقة" تقديم الإعلامية آية عبد الرحمن، أن مصر تلعب دورًا هام لـ استقرا هذه المنطقة، وأن مصر تقوم بتحركات كثيرة من أجل استقرار المنطقة.



ولفت إلى أن الجميع كان يشاهد ما كان يحدث فى ليبيا و سوريا والدول المجاورة، معلقًا : " استقرار المنطقة يكون له مردود على المصريين".

